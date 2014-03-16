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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Cибирь
Оренбург - Cибирь: обзор матча 16 марта 2014
Оренбург
16.03.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Cибирь
90'
+2
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Астафьев
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Друзин
82'
74'
Замена
Р. Адамов
️️️️
Нивалдо
71'
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Васильев
66'
Замена
А. Гладышев
️️️️
А. Дудолев
54'
Желтая карточка
Т. Выходил
Желтая карточка
В. Афонин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-1-3-1-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
23
Бреев
30
Друзин
14
Коронов
31
Ткачук
22
Кобялко
3-2-4-1
22
Пузин
14
Рогочий
4
Выходил
80
Климов
5
Головатенко
44
Самсонов
4
Астафьев
37
Чеботару
17
Васильев
18
Дудолев
6
Нивалдо
30
Друзин
14
Барсов
14
Барсов
30
Друзин
4
Астафьев
99
Азаров
99
Азаров
4
Астафьев
17
Васильев
11
Едунов
11
Едунов
17
Васильев
18
Дудолев
5
Гладышев
5
Гладышев
18
Дудолев
6
Нивалдо
21
Адамов
21
Адамов
6
Нивалдо
Остались в запасе
Оренбург
Cибирь
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
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