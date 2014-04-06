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Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 06 апреля 2014
Вест Хэм
06.04.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
45+2'
Г. Демель
44'
С. Джеррард (П)
71'
С. Джеррард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
Желтая карточка
П. Армеро
86'
85'
Замена
К. Туре
️️️️
Д. Старридж
Замена
К. Коул
️️️️
М. Диаме
85'
Желтая карточка
А. Ночерино
79'
Замена
М. Джарвис
️️️️
М. Тэйлор
78'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Джеррард
Желтая карточка
Адриан
70'
Замена
А. Ночерино
️️️️
К. Нолан
67'
46'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:1!
Г. Демель
45'
+2
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Томкинс
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ОП
16
Марк Нобл
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
АП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
13
Адриан
7
Армеро
5
Томкинс
23
Рид
55
Демель
17
Диаме
16
Нобл
31
Тэйлор
4
Нолан
19
Даунинг
9
Кэрролл
4-2-2-2
22
Миньоле
8
Джонсон
12
Сахо
37
Шкртел
20
Фланаган
14
Хендерсон
8
Джеррард
11
Коутиньо
19
Стерлинг
9
Суарес
15
Старридж
31
Тэйлор
16
Джарвис
16
Джарвис
31
Тэйлор
4
Нолан
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Нолан
17
Диаме
24
Коул
24
Коул
17
Диаме
15
Старридж
2
Туре
2
Туре
15
Старридж
11
Коутиньо
6
Лейва
6
Лейва
11
Коутиньо
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
7
Джо Аллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
7
Джо Аллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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