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Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 12 февраля 2014
Сток Сити
12.02.2014, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
17'
П. Крауч
52'
Чико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
90'
Замена
Ж. Амат
️️️️
Л. Бриттон
Желтая карточка
П. Крауч
88'
82'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Н. Дайер
75'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
П. Эрнандес
71'
Желтая карточка
Л. Бриттон
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Г. Уилэн
68'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Питерс
56'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
Ч. Адам
56'
52'
ГОЛ! 1:1!
Чико
Пас отдал
П. Эрнандес
36'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
Ч. Адам
36'
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-2-4
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
16
Адам
12
Уилэн
7
Арнаутович
27
Одемвингие
19
Уолтерс
15
Крауч
4-1-1-2-2
13
Ворм
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
4
Дэвис
7
Бриттон
87
Каньяс
19
Эрнандес
15
Раутледж
2
Бони
12
Дайер
33
Питерс
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Питерс
16
Адам
24
Ассаиди
24
Ассаиди
16
Адам
12
Уилэн
11
Гуидетти
11
Гуидетти
12
Уилэн
7
Бриттон
5
Амат
5
Амат
7
Бриттон
19
Эрнандес
18
Де Гузман
18
Де Гузман
19
Эрнандес
12
Дайер
11
Эмнес
11
Эмнес
12
Дайер
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
29
Томас Соренсен
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Сток Сити - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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