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Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 февраля 2014
Сток Сити
01.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
38'
Ч. Адам
52'
Ч. Адам
47'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Кэмерон
90'
83'
Желтая карточка
М. Кэррик
Замена
У. Паласиос
️️️️
Г. Уилэн
83'
78'
Замена
Чичарито
️️️️
Р. ван Перси
Замена
У. Ассаиди
️️️️
М. Арнаутович
73'
Травма
М. Арнаутович
72'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Д. Уолтерс
60'
Травма
Д. Уолтерс
59'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
58'
54'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 2:1!
Ч. Адам
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Х. Мата
45'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Ф. Джонс
41'
Травма
Ф. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адам
38'
11'
Замена
Рафаэл
️️️️
Д. Эванс
9'
Травма
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
27
Питер Одемвингие
ЛП
12
Гленн Уилэн
ОП
16
Чарли Адам
ОП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
8
Том Клеверли
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
64
Хуан Мата
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
12
Уилэн
16
Адам
27
Одемвингие
19
Уолтерс
15
Крауч
7
Арнаутович
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
4
Джонс
35
Эванс
6
Смоллинг
8
Клеверли
15
Янг
16
Кэррик
32
Руни
64
Мата
32
ван Перси
12
Уилэн
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Уилэн
19
Уолтерс
7
Айрленд
7
Айрленд
19
Уолтерс
7
Арнаутович
24
Ассаиди
24
Ассаиди
7
Арнаутович
35
Эванс
2
Рафаэл
2
Рафаэл
35
Эванс
4
Джонс
18
Уэлбек
18
Уэлбек
4
Джонс
32
ван Перси
14
Чичарито
14
Чичарито
32
ван Перси
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:55 (прямая)
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