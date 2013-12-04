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Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 04 декабря 2013
Манчестер Юнайтед
04.12.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
86'
Б. Овьедо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
Желтая карточка
Р. Гиггз
90'
+3
90'
+2
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
86'
ГОЛ! 0:1!
Б. Овьедо
Пас отдал
Р. Лукаку
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
81'
80'
Замена
Л. Осман
️️️️
С. Пиенаар
68'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Баркли
Желтая карточка
У. Руни
61'
Замена
А. Янузай
️️️️
Рафаэл
58'
Замена
Нани
️️️️
С. Кагава
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ОП
11
Райан Гиггз
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
6
Смоллинг
2
Рафаэл
25
Феллайни
11
Гиггз
25
Валенсия
10
Кагава
32
Руни
18
Уэлбек
4-2-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
16
Овьедо
16
МакКарти
18
Бэрри
87
Миральяс
6
Баркли
20
Пиенаар
9
Лукаку
10
Кагава
17
Нани
17
Нани
10
Кагава
2
Рафаэл
24
Янузай
24
Янузай
2
Рафаэл
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
20
Пиенаар
21
Осман
21
Осман
20
Пиенаар
6
Баркли
10
Деулофеу
10
Деулофеу
6
Баркли
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:45 (прямая)
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