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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 09 ноября 2013
Ливерпуль
09.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Фулхэм
23'
Ф. Аморебиета (АГ)
26'
М. Шкртел
36'
Л. Суарес
54'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
83'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
Д. Бербатов
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Старридж
76'
Замена
Д. Аллен
️️️️
С. Джеррард
66'
61'
Замена
А. Хьюз
️️️️
Э. Зверотич
Замена
Х. Энрике
️️️️
А. Сиссоко
61'
ГОЛ! 4:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Джеррард
54'
46'
Замена
Б. Руис
️️️️
А. Качаниклич
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Хендерсон
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Шкртел
Пас отдал
С. Джеррард
26'
25'
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Аморебиета
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-3-1-2
22
Миньоле
26
Сиссоко
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
14
Хендерсон
8
Джеррард
6
Лейва
11
Коутиньо
9
Суарес
15
Старридж
4-5-1
1
Стекеленбург
14
Сендерос
45
Аморебиета
31
Зверотич
15
Ричардсон
21
Дежага
20
Качаниклич
8
Паркер
23
Касами
14
Сидуэлл
10
Бербатов
26
Сиссоко
21
Энрике
21
Энрике
26
Сиссоко
8
Джеррард
7
Аллен
7
Аллен
8
Джеррард
15
Старридж
11
Мозес
11
Мозес
15
Старридж
31
Зверотич
3
Хьюз
3
Хьюз
31
Зверотич
10
Бербатов
14
Карагунис
14
Карагунис
10
Бербатов
20
Качаниклич
22
Руис
22
Руис
20
Качаниклич
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
18
Дерек Боатенг
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
18
Дерек Боатенг
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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