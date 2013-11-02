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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Норвич Сити
Манчестер Сити - Норвич Сити: обзор матча 02 ноября 2013
Манчестер Сити
02.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
7 : 0
Завершен
Норвич Сити
16'
Б. Джонсон (АГ)
20'
Д. Сильва
25'
М. Настасич
36'
А. Негредо
60'
Я. Туре
71'
С. Агуэро
86'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Норвич Сити
ГОЛ! 7:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Х. Навас
86'
82'
Желтая карточка
М. Тернер
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
73'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
71'
ГОЛ! 6:0!
С. Агуэро
71'
ГОЛ! 5:0!
Я. Туре
60'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
47'
46'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Г. Хупер
46'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Уиттакер
Замена
Э. Джеко
️️️️
А. Негредо
46'
ГОЛ! 4:0!
А. Негредо
Пас отдал
С. Агуэро
36'
ГОЛ! 3:0!
М. Настасич
Пас отдал
С. Насри
25'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Агуэро
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Джонсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-1-2
25
Пантилимон
3
Клиши
2
Демичелис
22
Настасич
5
Сабалета
14
Насри
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
21
Негредо
10
Агуэро
3-3-3-1
26
Радди
16
Мартин
4
Бассонг
6
Тернер
13
Ольссон
8
Фер
3
Уиттакер
4
Джонсон
13
Пилкингтон
16
Хаусон
88
Хупер
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
21
Негредо
10
Джеко
10
Джеко
21
Негредо
88
Хупер
11
Элмандер
11
Элмандер
88
Хупер
3
Уиттакер
23
Мерфи
23
Мерфи
3
Уиттакер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Норвич Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Манчестер Сити - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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