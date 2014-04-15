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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 15 апреля 2014
Арсенал
15.04.2014, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
43'
Л. Подольски
55'
О. Жиру
76'
Л. Подольски
40'
М. Джарвис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
С. Касорла
87'
83'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
78'
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Даунинг
77'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
М. Джарвис
ГОЛ! 3:1!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Артета
76'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Росицки
71'
Желтая карточка
К. Чельстрем
62'
60'
Желтая карточка
М. Диаме
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Вермален
55'
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Касорла
43'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Джарвис
36'
Желтая карточка
А. Ночерино
Желтая карточка
Т. Росицки
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
(К)
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛВ
23
Антонио Ночерино
ОП
16
Марк Нобл
(К)
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Джо Коул
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
4
Вермален
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
4
Чельстрем
10
Подольски
10
Росицки
8
Касорла
9
Жиру
4-2-1-2-1
13
Адриан
55
Демель
5
Томкинс
23
Рид
7
Армеро
23
Ночерино
16
Нобл
17
Диаме
19
Даунинг
16
Джарвис
9
Кэрролл
8
Касорла
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
8
Касорла
10
Росицки
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Росицки
19
Даунинг
12
Коул
12
Коул
19
Даунинг
16
Джарвис
12
Важ Те
12
Важ Те
16
Джарвис
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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