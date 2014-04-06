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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 06 апреля 2014
Эвертон
06.04.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
14'
С. Нейсмит
34'
Р. Лукаку
61'
М. Артета (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
90'
Желтая карточка
М. Артета
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Лукаку
86'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
С. Нейсмит
81'
71'
Замена
Я. Саного
️️️️
О. Жиру
66'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Л. Подольски
66'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Фламини
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Артета
61'
44'
Желтая карточка
М. Фламини
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Нейсмит
14'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Осман
10'
Травма
Л. Осман
8'
Желтая карточка
Л. Осман
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
21
Леон Осман
(К)
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
20
Матье Фламини
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Арсенал
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
4-2-3-1
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
6
Стоунз
23
Коулмен
16
МакКарти
18
Бэрри
87
Миральяс
21
Осман
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-2-3-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
4
Мертезакер
18
Монреаль
8
Артета
20
Фламини
8
Касорла
10
Росицки
10
Подольски
9
Жиру
21
Осман
6
Баркли
6
Баркли
21
Осман
14
Нейсмит
46
МакГиди
46
МакГиди
14
Нейсмит
9
Лукаку
10
Деулофеу
10
Деулофеу
9
Лукаку
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Рэмзи
20
Фламини
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
9
Жиру
9
Саного
9
Саного
9
Жиру
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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1 : 1
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 15:55 (прямая)
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