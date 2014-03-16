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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 16 марта 2014
Тоттенхэм
16.03.2014, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
2'
Т. Росицки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Желтая карточка
Р. Сольдадо
90'
+5
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
+3
85'
Замена
Т. Вермален
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
К. Эриксен
82'
80'
Желтая карточка
М. Фламини
77'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
Я. Вертонген
76'
69'
Замена
М. Фламини
️️️️
Т. Росицки
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Н. Шадли
69'
Замена
Паулиньо
️️️️
Сандро
68'
Желтая карточка
Сандро
49'
45'
+1
Желтая карточка
К. Гиббс
Желтая карточка
Н. Шадли
33'
21'
Желтая карточка
Б. Санья
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Росицки
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
(К)
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
30
Сандро
ОП
6
Набиль Бенталеб
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
4
Кабуль
26
Ноутон
30
Сандро
6
Бенталеб
89
Шадли
24
Эриксен
25
Таунсенд
25
Адебайор
4-1-4-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Подольски
9
Жиру
30
Сандро
18
Паулиньо
18
Паулиньо
30
Сандро
89
Шадли
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
89
Шадли
24
Эриксен
9
Сольдадо
9
Сольдадо
24
Эриксен
10
Подольски
18
Монреаль
18
Монреаль
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
4
Вермален
4
Вермален
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
20
Фламини
20
Фламини
10
Росицки
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
24
Брэд Фридель
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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