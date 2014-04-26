Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 26 апреля 2014
Краснодар
26.04.2014, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
45'
Жоаозиньо
6'
А. Миранчук
90+2'
А. Самедов
90+5'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
А. Самедов
Пас отдал
М. Оздоев
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Самедов
Желтая карточка
Н. Марков
88'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Ари
83'
Замена
С. Петров
️️️️
М. Перейра
81'
74'
Желтая карточка
В. Чорлука
72'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
Жоаозиньо
70'
69'
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Миранчук
63'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Р. Широков
56'
Травма
Р. Широков
54'
45'
+3
Пенальти не реализован!
А. Самедов
Желтая карточка
В. Калешин
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Жоаозиньо
Пас отдал
М. Перейра
45'
42'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Вандерсон
31'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Р. Павлюченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Локомотив
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-3-2-1
1
Фильцов
17
Калешин
6
Сигурдссон
14
Мартынович
13
Марков
10
Перейра
15
Широков
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
4-2-2-1-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
7
Шешуков
17
Михалик
19
Самедов
11
Ткачев
59
Миранчук
10
Павлюченко
10
Перейра
98
Петров
98
Петров
10
Перейра
15
Широков
25
Шипицин
25
Шипицин
15
Широков
39
Ари
27
Комличенко
27
Комличенко
39
Ари
11
Ткачев
55
Янбаев
55
Янбаев
11
Ткачев
59
Миранчук
21
Оздоев
21
Оздоев
59
Миранчук
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
78
Денис Кавлинов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Широков
ВР
1
Гилерме
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Краснодар
Локомотив
Экс-помощник Галактионова: «Все смеются над «Локомотивом»
Вчера, 22:59
2
Радимов прокомментировал комичную ситуацию в «Локомотиве»
Вчера, 22:49
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
Вчера, 10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
19
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
Экс-помощник Галактионова: «Все смеются над «Локомотивом»
Вчера, 22:59
2
Радимов прокомментировал комичную ситуацию в «Локомотиве»
Вчера, 22:49
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
Вчера, 11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+