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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)

Зенит - Амкар-Пермь

02.11.2013, Суббота, 18:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Наш футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 15 тур Зенит - Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Амкар-Пермь 0:0 Зенит
1 тур
22 июля, воскресенье 15:00 Зенит 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
14 августа, воскресенье 17:45 Зенит 1:1 Амкар-Пермь
5 тур
17 апреля, воскресенье 12:15 Амкар-Пермь 1:3 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
16 октября, суббота 16:15 Зенит 2:0 Амкар-Пермь
10 тур
10 мая, понедельник 16:15 Амкар-Пермь 0:2 Зенит
Россия. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
21 апреля, среда 17:00 Амкар-Пермь 0:0
(2:4)п		 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 2:4 Зенит
4 тур
12 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:1 Зенит
14 тур
19 июля, суббота 20:00 Зенит 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 14:00 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
4 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
28 августа, понедельник 00:00 Зенит 2:0 Амкар-Пермь
2 тур
26 марта, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Зенит
14 тур
2 июля, суббота 20:00 Зенит 5:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
4 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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