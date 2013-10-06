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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 06 октября 2013
Рубин
06.10.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Анжи
11'
М. Вакасо
28'
А. Рязанцев
69'
Р. Мухаметшин
90+1'
С. Азмун
90+3'
Р. Еременко (П)
85'
И. Абдулавов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Р. Еременко
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Эвертон
ГОЛ! 4:1!
С. Азмун
Пас отдал
Д. Торбинский
90'
+1
89'
Желтая карточка
И. Абдулавов
85'
ГОЛ! 3:1!
И. Абдулавов
Пас отдал
Л. Траоре
81'
Желтая карточка
А. Аделейе
79'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Ещенко
Замена
Р. Еременко
️️️️
Б. Натхо
75'
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Мухаметшин
72'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Вакасо
71'
ГОЛ! 3:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
Д. Торбинский
69'
63'
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
П. Соломатин
46'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Б. Ангбва
ГОЛ! 2:0!
А. Рязанцев
Пас отдал
М. Вакасо
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Вакасо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ЛП
8
Жусилей
(К)
ОП
4
Эвертон
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
29
Абдул Разак
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
17
Мавинга
44
Навас
5
Маркано
23
Кузьмин
10
Натхо
6
М'Вила
22
Вакасо
7
Рязанцев
6
Торбинский
23
Мухаметшин
4-2-3-1
41
Кержаков
4
Ангбва
8
Аделейе
88
Григалава
3
Гаджибеков
8
Жусилей
4
Эвертон
29
Разак
10
Ахмедов
38
Ещенко
31
Соломатин
22
Вакасо
61
Карадениз
61
Карадениз
22
Вакасо
10
Натхо
26
Еременко
26
Еременко
10
Натхо
23
Мухаметшин
20
Азмун
20
Азмун
23
Мухаметшин
31
Соломатин
17
Мухаммад
17
Мухаммад
31
Соломатин
4
Ангбва
90
Траоре
90
Траоре
4
Ангбва
38
Ещенко
99
Абдулавов
99
Абдулавов
38
Ещенко
Остались в запасе
Рубин
Анжи
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Анжи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:55 (прямая)
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