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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)

Динамо - Крылья Советов

29.09.2013, Воскресенье, 13:30 мск Химки, стадион Родина Трансляция: "Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 11 тур Динамо - Крылья Советов Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
5 мая, воскресенье 13:30 Крылья Советов 1:2 Динамо
13 тур
28 октября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 1:0 Динамо
10 тур
21 мая, суббота 16:15 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
15 тур
31 июля, суббота 21:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 18:15 Крылья Советов 3:1 Динамо
6 тур
25 апреля, суббота 16:30 Динамо 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:3 Динамо
9 тур
7 мая, среда 20:30 Динамо 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 17:45 Динамо 1:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
15 тур
10 июля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Динамо
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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