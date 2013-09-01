Динамо - Ростов

|22 тур
|30 марта, суббота
|18:30
|Динамо
|1:0
|Ростов
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:0
|Динамо
|22 тур
|30 марта, суббота
|18:30
|Динамо
|1:0
|Ростов
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:0
|Динамо
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|0:1
|Динамо
|4 тур
|11 апреля, суббота
|17:00
|Динамо
|1:0
|Ростов
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Динамо
|5 тур
|17 апреля, понедельник
|00:00
|Динамо
|0:1
|Ростов
|24 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|2:1
|Ростов
|9 тур
|21 мая, суббота
|18:30
|Ростов
|0:3
|Динамо
|27 тур
|26 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Динамо
|6 тур
|7 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|5:0
|Ростов
|25 тур
|23 сентября, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Динамо
|11 тур
|26 мая, суббота
|00:00
|Динамо
|3:1
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|4
|6
|49:26
|+23
|64
|2.
|Зенит
|30
|19
|6
|5
|63:32
|+31
|63
|3.
|Локомотив
|30
|17
|8
|5
|51:23
|+28
|59
|4.
|Динамо М
|30
|15
|7
|8
|54:37
|+17
|52
|5.
|Краснодар
|30
|15
|5
|10
|46:39
|+7
|50
|6.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|46:36
|+10
|50
|7.
|Ростов
|30
|10
|9
|11
|40:40
|0
|39
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|10
|8
|12
|40:42
|-2
|38
|9.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|36:30
|+6
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|9
|11
|10
|36:37
|-1
|38
|11.
|Урал
|30
|9
|7
|14
|28:46
|-18
|34
|12.
|Ахмат
|30
|8
|9
|13
|27:33
|-6
|33
|13.
|Томь
|30
|8
|7
|15
|23:39
|-16
|31
|14.
|Крылья Советов
|30
|6
|11
|13
|27:46
|-19
|29
|15.
|Волга НН
|30
|6
|3
|21
|22:65
|-43
|21
|16.
|Анжи
|30
|3
|11
|16
|25:42
|-17
|20