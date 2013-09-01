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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)

Динамо - Ростов

01.09.2013, Воскресенье, 20:15 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Наш футбол" 20:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 7 тур Динамо - Ростов Молодежные команды: 4 - 1
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 18:30 Динамо 1:0 Ростов
8 тур
16 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:2 Динамо
2 тур
19 марта, суббота 16:15 Динамо 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 Динамо 1:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
6 ноября, суббота 18:30 Ростов 1:1 Динамо
13 тур
17 июля, суббота 21:00 Динамо 3:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 21:00 Ростов 0:1 Динамо
4 тур
11 апреля, суббота 17:00 Динамо 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 16:15 Ростов 0:0 Динамо
14 тур
23 июня, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
17 апреля, понедельник 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 2:1 Ростов
9 тур
21 мая, суббота 18:30 Ростов 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Ростов 2:0 Динамо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
1 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Ростов
12 тур
11 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Динамо
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 5:0 Ростов
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Динамо
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ростов 1:3 Динамо
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Ростов
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Динамо
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Динамо 1:2 Ростов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Ростов 1:3 Динамо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ростов
Чемпионат России 1996
18 тур
23 июля, вторник 00:00 Динамо 2:2 Ростов
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Динамо
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Динамо
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Динамо 2:0 Ростов
2 тур
12 марта, пятница 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Ростов 0:2 Динамо
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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