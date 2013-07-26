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Судьи
Главный судья:
Сергей Кузнецов (Краснозаводск)
Помощники:
Олег Целовальников (Астрахань), Максим Гаврилин (Владимир)

Зенит - Кубань (ЛФЛ)

26.07.2013, Пятница, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Наш футбол" 19:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 3 тур Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 16:00 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Зенит
12 тур
20 октября, суббота 16:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
17 апреля, среда 19:30 Зенит 0:0
(4:3)п		 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
21 апреля, суббота 18:45 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Зенит
34 тур
11 марта, воскресенье 19:30 Зенит 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
6 ноября, воскресенье 16:15 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Зенит
15 тур
22 июня, среда 21:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 0:2 Зенит
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Зенит 2:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
9 тур
13 мая, воскресенье 20:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:3 Зенит
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 16 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Первый этап, 8 тур
5 мая, вторник 00:00 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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