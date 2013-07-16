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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Крылья Советов - Спартак

16.07.2013, Вторник, 19:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "Наш футбол" 19:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 1 тур Крылья Советов - Спартак Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
10 мая, пятница 20:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
14 тур
3 ноября, суббота 15:30 Крылья Советов 0:5 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 18:30 Спартак 3:0 Крылья Советов
9 тур
15 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 0:0 Крылья Советов
14 тур
25 июля, воскресенье 20:30 Крылья Советов 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
7 ноября, суббота 17:00 Крылья Советов 2:1 Спартак
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Крылья Советов
10 тур
11 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 17:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
6 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Спартак
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Спартак 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
10 тур
28 мая, суббота 18:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
28 августа, суббота 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
10 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
4 тур
13 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 2001
24 тур
13 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Крылья Советов
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Чемпионат России 1999
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Спартак
29 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Спартак 2:2 Крылья Советов
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
28 тур
20 сентября, пятница 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Спартак 5:1 Крылья Советов
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:6 Спартак
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:6 Спартак
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
11 тур
12 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 4 6 49:26 +23 64
2. Зенит 30 19 6 5 63:32 +31 63
3. Локомотив 30 17 8 5 51:23 +28 59
4. Динамо М 30 15 7 8 54:37 +17 52
5. Краснодар 30 15 5 10 46:39 +7 50
6. Спартак М 30 15 5 10 46:36 +10 50
7. Ростов 30 10 9 11 40:40 0 39
8. Кубань (ЛФЛ) 30 10 8 12 40:42 -2 38
9. Рубин 30 9 11 10 36:30 +6 38
10. Амкар-Пермь 30 9 11 10 36:37 -1 38
11. Урал 30 9 7 14 28:46 -18 34
12. Ахмат 30 8 9 13 27:33 -6 33
13. Томь 30 8 7 15 23:39 -16 31
14. Крылья Советов 30 6 11 13 27:46 -19 29
15. Волга НН 30 6 3 21 22:65 -43 21
16. Анжи 30 3 11 16 25:42 -17 20
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