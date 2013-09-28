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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Черноморец
Днепр - Черноморец: обзор матча 28 сентября 2013
Днепр
28.09.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
45'
Н. Калинич
75'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Черноморец
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Е. Коноплянка
85'
84'
Замена
И. Бобко
️️️️
А. Гай
77'
Замена
С. Самодин
️️️️
Э. Бакай
ГОЛ! 2:0!
Е. Коноплянка
75'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
73'
71'
Красная карточка
А. Антонов
59'
Замена
Л. Матос
️️️️
Е. Зубейко
Замена
А. Федецкий
️️️️
Б. Гама
56'
55'
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Матеус
45'
42'
Желтая карточка
Э. Бакай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Элис Бакай
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
88
Ринар Валеев
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-3-1-2
71
Бойко
3
Мазух
14
Чеберячко
23
Стринич
5
Мандзюк
29
Ротань
16
Гама
23
Канкава
22
Коноплянка
99
Матеус
9
Калинич
4-2-2-2
22
Безотосный
22
Зубейко
5
Бергер
14
Фонтанелло
70
Минейро
19
Гай
8
Ковальчук
9
Джа Джедже
19
Бакай
80
Приёмов
69
Антонов
16
Гама
44
Федецкий
44
Федецкий
16
Гама
22
Коноплянка
10
Зозуля
10
Зозуля
22
Коноплянка
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
19
Гай
21
Бобко
21
Бобко
19
Гай
22
Зубейко
3
Лео Матос
3
Лео Матос
22
Зубейко
19
Бакай
22
Самодин
22
Самодин
19
Бакай
Остались в запасе
Днепр
Черноморец
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Днепр - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Днепр-Арена
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