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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 23 августа 2013
Металлург
23.08.2013, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Заря
5'
Даниэль
48'
В. Чечер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
90'
+3
Желтая карточка
М. Белый
Желтая карточка
Г. Нельсон
90'
+2
Замена
А. Барановский
️️️️
Александре
86'
78'
Замена
И. Петряк
️️️️
Н. Каменюка
Замена
Е. Трояновский
️️️️
Даниэль
74'
66'
Замена
И. Галюза
️️️️
Ж. Любенович
62'
Желтая карточка
П. Худзик
58'
Замена
П. Худзик
️️️️
Д. Липартия
ГОЛ! 2:0!
В. Чечер
Пас отдал
В. Прийма
48'
Замена
М. Дегтярёв
️️️️
К. Мкртчян
46'
Желтая карточка
Д. Лазич
44'
35'
Желтая карточка
Ж. Любенович
ГОЛ! 1:0!
Даниэль
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Александре
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
19
Даниэль
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
33
Руслан Мамутов
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
77
Виталий Квашук
ЦФ
2-5-2-1
79
Панькив
4
Прийма
44
Чечер
23
Насонов
6
Морозюк
14
Александре
19
Мкртчян
8
Нельсон
10
Лазич
13
Макридис
19
Даниэль
3-1-3-1-2
1
Сантини
16
Ярмаш
29
Белый
12
Игнатьевич
17
Малышев
6
Каменюка
22
Любенович
35
Грицай
10
Хомченовский
13
Липартия
99
Данило
19
Мкртчян
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
19
Мкртчян
19
Даниэль
35
Трояновский
35
Трояновский
19
Даниэль
14
Александре
22
Барановский
22
Барановский
14
Александре
6
Каменюка
7
Петряк
7
Петряк
6
Каменюка
13
Липартия
7
Худзик
7
Худзик
13
Липартия
22
Любенович
2
Галюза
2
Галюза
22
Любенович
Остались в запасе
Металлург
Заря
33
Руслан Мамутов
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
29
Максим Жичиков
ПЗ
77
Виталий Квашук
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
33
Руслан Мамутов
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
Остались в запасе
29
Максим Жичиков
ПЗ
77
Виталий Квашук
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлург - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Металлург
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