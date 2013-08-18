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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 18 августа 2013
Заря
18.08.2013, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
15'
Я. Боли
12'
О. Мищенко
48'
О. Мищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
81'
80'
Замена
Е. Будник
️️️️
О. Мищенко
Желтая карточка
И. Чайковский
72'
64'
Желтая карточка
Й. Маркоски
Замена
И. Галюза
️️️️
Д. Хомченовский
64'
62'
Замена
А. Громов
️️️️
А. Янузи
Замена
П. Худзик
️️️️
Данило
57'
55'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
В. Чеснаков
Красная карточка
Т. Шунич
53'
48'
ГОЛ! 1:2!
О. Мищенко
Замена
Н. Каменюка
️️️️
Я. Боли
46'
44'
Желтая карточка
А. Янузи
Вторая желтая
В. Вернидуб
32'
21'
Желтая карточка
Д. Дедечко
17'
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ! 1:1!
Я. Боли
Пас отдал
Д. Хомченовский
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
О. Мищенко
Желтая карточка
В. Вернидуб
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
99
Данило
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
83
Чиприан Василаке
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сантини
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
29
Белый
4
Чайковский
35
Грицай
22
Любенович
10
Хомченовский
10
Боли
99
Данило
4-4-2
1
Непогодов
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
99
Мищенко
44
Пердута
82
Ребенок
69
Дедечко
9
Янузи
11
Кривошеенко
99
Данило
7
Худзик
7
Худзик
99
Данило
10
Боли
6
Каменюка
6
Каменюка
10
Боли
10
Хомченовский
2
Галюза
2
Галюза
10
Хомченовский
99
Мищенко
11
Будник
11
Будник
99
Мищенко
17
Чеснаков
10
Маркоски
10
Маркоски
17
Чеснаков
9
Янузи
28
Громов
28
Громов
9
Янузи
Остались в запасе
Заря
Ворскла
7
Иван Петряк
ЛВ
36
Андрей Полтавцев
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
36
Андрей Полтавцев
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Заря - Ворскла
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
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