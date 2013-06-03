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РПЛ 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ростов
СКА-Хабаровск - Ростов: обзор матча 03 июня 2013
СКА-Хабаровск
03.06.2013, понедельник, 12:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ростов
64'
Д. Лазович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Ростов
Желтая карточка
В. Кренделев
89'
89'
Красная карточка
В. Кисенков
86'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
В. Дьяков
83'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Лазович
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Ерохин
76'
75'
Желтая карточка
В. Дьяков
Замена
А. Мурнин
️️️️
Ш. Григалашвили
70'
67'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
И. Гетигежев
64'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазович
Пас отдал
А. Гацкан
Замена
Р. Славнов
️️️️
В. Никифоров
57'
Желтая карточка
М. Трусевич
40'
Желтая карточка
С. Нестеренко
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
(К)
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
2
Вячеслав Кренделев
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
30
Максим Трусевич
ОП
3
Артем Воронкин
ОП
21
Александр Ерохин
АП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Ростов
12
Артем Орсаев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
4-2-3-1
1
Солосин
10
Никифоров
5
Нестеренко
5
Микуцкис
2
Кренделев
30
Трусевич
3
Воронкин
10
Григалашвили
3
Голяткин
21
Ерохин
48
Луценко
4-2-1-2-1
1
Плетикоса
15
Кисенков
4
Окоронкво
0
Дьяков
3
Гетигежев
8
Гацкан
7
Шешуков
30
Кочиш
2
Калачев
7
Полоз
27
Лазович
10
Григалашвили
27
Мурнин
27
Мурнин
10
Григалашвили
10
Никифоров
4
Славнов
4
Славнов
10
Никифоров
21
Ерохин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
21
Ерохин
3
Гетигежев
34
Маргасов
34
Маргасов
3
Гетигежев
0
Дьяков
10
Кириченко
10
Кириченко
0
Дьяков
27
Лазович
16
Голенда
16
Голенда
27
Лазович
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Ростов
40
Антон Козорез
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
32
Артем Кулишев
ПВ
12
Артем Орсаев
ВР
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
12
Артем Орсаев
ВР
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ростов
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
"Россия 2" 11:55 (прямая)
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