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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - СКА-Хабаровск
Ростов - СКА-Хабаровск: обзор матча 30 мая 2013
Ростов
30.05.2013, четверг, 20:30
Россия. Матчи за место в РПЛ
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
42'
К. Гуелор Канга
90+1'
Р. Кочиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:0!
Р. Кочиш
90'
+1
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
82'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Полоз
75'
Замена
Р. Кочиш
️️️️
С. Ксулу
70'
67'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Воронкин
Замена
Е. Стариков
️️️️
Э. Чеснаускис
63'
58'
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
В. Никифоров
ГОЛ! 1:0!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
Д. Лазович
42'
30'
Желтая карточка
Г. Наваловский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
(К)
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
2
Вячеслав Кренделев
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
3
Артем Воронкин
ОП
30
Максим Трусевич
ОП
28
Гоча Ходжава
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Ростов
12
Артем Орсаев
ВР
30
Рэзван Кочиш
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4
Роман Славнов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
42
Ксулу
4
Окоронкво
34
Маргасов
7
Шешуков
8
Гацкан
8
Канга
7
Полоз
88
Чеснаускис
27
Лазович
3-4-2-1
1
Солосин
10
Никифоров
5
Микуцкис
5
Нестеренко
2
Кренделев
3
Воронкин
30
Трусевич
88
Наваловский
28
Ходжава
10
Григалашвили
48
Луценко
42
Ксулу
30
Кочиш
30
Кочиш
42
Ксулу
88
Чеснаускис
87
Стариков
87
Стариков
88
Чеснаускис
7
Полоз
16
Голенда
16
Голенда
7
Полоз
3
Воронкин
21
Ерохин
21
Ерохин
3
Воронкин
10
Никифоров
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
10
Никифоров
Остались в запасе
Ростов
СКА-Хабаровск
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Артем Орсаев
ВР
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
40
Антон Козорез
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
12
Артем Орсаев
ВР
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Георгий Дараселия
Статистика матча Ростов - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Тихон Калугин (оба - Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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