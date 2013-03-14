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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Тоттенхэм
Интер - Тоттенхэм: обзор матча 14 марта 2013
Интер
14.03.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
19'
А. Кассано
51'
Р. Паласио
75'
В. Галлас (АГ)
109'
Р. Альварес
97'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Тоттенхэм
114'
Желтая карточка
Э. Адебайор
Желтая карточка
Жуан
113'
ГОЛ! 4:1!
Р. Альварес
Пас отдал
А. Кассано
109'
Замена
А. Раноккия
️️️️
Жонатан
108'
103'
Замена
С. Колкер
️️️️
К. Ноутон
97'
ГОЛ! 3:1!
Э. Адебайор
Замена
М. Бенасси
️️️️
М. Ковачич
79'
77'
Желтая карточка
К. Уокер
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
В. Галлас
75'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ф. Гуарин
70'
69'
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Ливермор
55'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 2:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Э. Камбьяссо
51'
43'
Желтая карточка
Б. Фридель
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
Пас отдал
Р. Паласио
19'
14'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Жонатан
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
8
Матео Ковачич
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
(К)
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Мусса Дембеле
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Интер
27
Вид Белец
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
23
Николо Беллони
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
47
Маттео Коломби
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
4-4-2
1
Ханданович
2
Жонатан
15
Жуан
26
Киву
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
8
Ковачич
5
Гаргано
13
Гуарин
99
Кассано
8
Паласио
4-1-3-2
24
Фридель
2
Уокер
36
Галлас
14
Вертонген
26
Ноутон
8
Ливермор
8
Дембеле
8
Паркер
10
Сигурдссон
25
Адебайор
9
Дефо
2
Жонатан
13
Раноккия
13
Раноккия
2
Жонатан
8
Ковачич
24
Бенасси
24
Бенасси
8
Ковачич
13
Гуарин
11
Альварес
11
Альварес
13
Гуарин
26
Ноутон
29
Колкер
29
Колкер
26
Ноутон
9
Дефо
90
Холтби
90
Холтби
9
Дефо
8
Ливермор
12
Леннон
12
Леннон
8
Ливермор
Остались в запасе
Интер
Тоттенхэм
47
Маттео Коломби
ЦФ
23
Николо Беллони
ЦП
27
Вид Белец
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
47
Маттео Коломби
ЦФ
23
Николо Беллони
ЦП
27
Вид Белец
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Интер - Тоттенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
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1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:50 (прямая)
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