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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Интер
Тоттенхэм - Интер: обзор матча 08 марта 2013
Тоттенхэм
08.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Интер
7'
Г. Бэйл
18'
Г. Сигурдссон
53'
Я. Вертонген
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Интер
74'
Желтая карточка
А. Перейра
71'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Замена
Л. Холтби
️️️️
Г. Сигурдссон
70'
66'
Замена
Жонатан
️️️️
Р. Альварес
Замена
Д. Ливермор
️️️️
М. Дембеле
63'
55'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 3:0!
Я. Вертонген
Пас отдал
Г. Бэйл
53'
46'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Жуан
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
18'
Желтая карточка
Г. Бэйл
14'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Г. Сигурдссон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Гильфи Сигурдссон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ОП
8
Скотт Паркер
(К)
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
8
Матео Ковачич
АП
11
Рикардо Альварес
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Интер
27
Вид Белец
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-1-2-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
14
Вертонген
36
Галлас
2
Уокер
8
Дембеле
8
Паркер
18
Бэйл
10
Сигурдссон
12
Леннон
9
Дефо
4-2-2-1-1
1
Ханданович
4
Дзанетти
26
Киву
13
Раноккия
15
Жуан
5
Гаргано
91
Камбьяссо
11
Альварес
2
Перейра
8
Ковачич
99
Кассано
8
Дембеле
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Дембеле
10
Сигурдссон
90
Холтби
90
Холтби
10
Сигурдссон
8
Ковачич
13
Гуарин
13
Гуарин
8
Ковачич
11
Альварес
2
Жонатан
2
Жонатан
11
Альварес
15
Жуан
8
Паласио
8
Паласио
15
Жуан
Остались в запасе
Тоттенхэм
Интер
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
27
Вид Белец
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Тоттенхэм - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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