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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Бордо
Бенфика - Бордо: обзор матча 08 марта 2013
Бенфика
08.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Бордо
21'
С. Каррассо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Бордо
79'
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Лима
️️️️
О. Джон
74'
66'
Замена
Д. Белльон
️️️️
Д. Ролан
Замена
Э. Сальвио
️️️️
К. Мартинш
63'
Замена
Э. Перес
️️️️
О. Кардосо
63'
Желтая карточка
Родриго
53'
Желтая карточка
К. Мартинш
50'
43'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Фобер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Каррассо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Энцо Перес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
9
Лима
ЦФ
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
3-2-2-3
1
Артур
24
Гарай
34
Алмейда
4
Луизао
10
Мельгарехо
24
Миранда
10
Гайтан
22
Мартинш
19
Родриго
15
Джон
7
Кардосо
3-2-3-2
16
Каррассо
22
Сане
21
Энрике
25
Мариано
36
Фобер
14
Тремулинас
22
Сертик
7
Обраньяк
18
Плашил
19
Морис-Белэй
4
Ролан
7
Кардосо
33
Перес
33
Перес
7
Кардосо
22
Мартинш
11
Сальвио
11
Сальвио
22
Мартинш
15
Джон
9
Лима
9
Лима
15
Джон
19
Морис-Белэй
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
19
Морис-Белэй
36
Фобер
7
Траоре
7
Траоре
36
Фобер
4
Ролан
11
Белльон
11
Белльон
4
Ролан
Остались в запасе
Бенфика
Бордо
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
10
Пабло Аймар
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
10
Пабло Аймар
АП
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Бенфика - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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