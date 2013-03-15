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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Бенфика
Бордо - Бенфика: обзор матча 15 марта 2013
Бордо
15.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Бенфика
74'
Ш. Диабате
90+1'
Жардел (АГ)
30'
Жардел
75'
О. Кардосо
90+2'
О. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Бенфика
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
О. Кардосо
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Жардел
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Перейра
88'
Замена
М. Перейра
️️️️
Э. Сальвио
84'
Замена
К. Мартинш
️️️️
О. Джон
83'
Желтая карточка
О. Джон
Замена
Х. Сако
️️️️
Н. Морис-Белэй
78'
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
77'
75'
ГОЛ! 1:2!
О. Кардосо
Пас отдал
Н. Гайтан
ГОЛ! 1:1!
Ш. Диабате
74'
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Ф. Фильо Мариано
72'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Г. Сертик
68'
66'
Замена
О. Кардосо
️️️️
Родриго
52'
Желтая карточка
Р. Миранда
Желтая карточка
Л. Обраньяк
31'
30'
ГОЛ! 0:1!
Жардел
Пас отдал
О. Джон
Желтая карточка
Энрике
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
19
Родриго
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
9
Лима
ЦФ
4-3-3
16
Каррассо
14
Тремулинас
22
Сане
25
Мариано
21
Энрике
22
Сертик
18
Плашил
7
Обраньяк
19
Морис-Белэй
6
Савье
14
Диабате
4-1-3-2
1
Артур
24
Миранда
33
Жардел
34
Алмейда
10
Мельгарехо
18
Матич
11
Сальвио
33
Перес
10
Гайтан
15
Джон
19
Родриго
25
Мариано
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
25
Мариано
22
Сертик
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
22
Сертик
19
Морис-Белэй
9
Сако
9
Сако
19
Морис-Белэй
11
Сальвио
2
Перейра
2
Перейра
11
Сальвио
15
Джон
22
Мартинш
22
Мартинш
15
Джон
19
Родриго
7
Кардосо
7
Кардосо
19
Родриго
Остались в запасе
Бордо
Бенфика
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
Главный тренер
Франсис Жийо
13
Паулу Лопеш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
10
Пабло Аймар
АП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
10
Пабло Аймар
АП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бордо - Бенфика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Шабан Дельма
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