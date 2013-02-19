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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Томь - Урал
Томь - Урал: обзор матча 19 февраля 2013
Томь
19.02.2013, вторник, 17:00
Россия. Кубок ФНЛ, Финал
1 : 3
Завершен
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