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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Буркина-Фасо
Нигерия - Буркина-Фасо: обзор матча 10 февраля 2013
Нигерия
10.02.2013, воскресенье, 22:30
Кубок Африканских Наций, Финал
1 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
40'
С. Мба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нигерия - Буркина-Фасо
Желтая карточка
Б. Идейе
90'
+2
90'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Коне
Замена
Д. Йобо
️️️️
С. Мба
89'
84'
Замена
М. Бели Дагано
️️️️
П. Кулибали
Желтая карточка
Д. Ошанива
71'
Замена
Д. Ошанива
️️️️
У. Эчиеджиле
68'
65'
Замена
В. Сану
️️️️
Ф. Руамба
Травма
У. Эчиеджиле
64'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
57'
Желтая карточка
К. Омеруо
57'
Замена
А. Муса
️️️️
И. Уче
54'
ГОЛ! 1:0!
С. Мба
40'
Желтая карточка
О. Онази
37'
33'
Желтая карточка
Ф. Руамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
(К)
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ПЗ
19
Сандей Мба
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
8
Браун Идейе
ПВ
15
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
12
Сайду Панандетигуири
ЛЗ
8
Пол Кулибали
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЛВ
7
Флорен Руамба
ОП
6
Джакариджа Коне
ОП
18
Шарль Каборе
(К)
ЦП
7
Прейсе Накулма
ПВ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Нванкво Обиора
ОП
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Буркина-Фасо
16
Абдулайе Сулама
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
3
Анри Траоре
ЦЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
17
Али Рабо
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
2
Уилфрид Дах
ЦФ
20
Вилфрид Сану
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
4-4-1-1
1
Эньяма
3
Эчиеджиле
22
Омеруо
14
Обоабона
5
Эмброуз
19
Мба
17
Онази
10
Оби Микел
11
Мозес
8
Идейе
15
Уче
4-2-1-2-1
1
Диаките
5
Коффи
8
Кулибали
4
Коне
12
Панандетигуири
7
Руамба
6
Коне
18
Каборе
7
Накулма
11
Питройпа
15
Бансе
3
Эчиеджиле
13
Ошанива
13
Ошанива
3
Эчиеджиле
19
Мба
2
Йобо
2
Йобо
19
Мба
15
Уче
7
Муса
7
Муса
15
Уче
7
Руамба
20
Сану
20
Сану
7
Руамба
6
Коне
8
Траоре
8
Траоре
6
Коне
8
Кулибали
9
Дагано
9
Дагано
8
Кулибали
Остались в запасе
Нигерия
Буркина-Фасо
3
Эджик Узени
ЦП
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
4
Нванкво Обиора
ОП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
4
Рубен Габриэль
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
3
Анри Траоре
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
2
Уилфрид Дах
ЦФ
16
Абдулайе Сулама
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
10
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Пол Пут
Остались в запасе
3
Эджик Узени
ЦП
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
4
Нванкво Обиора
ОП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
4
Рубен Габриэль
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Остались в запасе
3
Анри Траоре
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
2
Уилфрид Дах
ЦФ
16
Абдулайе Сулама
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
10
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Стефен Кеши
Главный тренер
Пол Пут
Статистика матча Нигерия - Буркина-Фасо
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 21:55 (прямая)
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