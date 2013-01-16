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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Пахтакор
Кубань (ЛФЛ) - Пахтакор: обзор матча 16 января 2013
Кубань (ЛФЛ)
16.01.2013, среда, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Пахтакор
64'
Г. Букур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Пахтакор
80'
Замена
Н. Рыбкин
️️️️
А. Лобанов
69'
Замена
Ш. Каримов
️️️️
А. Мерзляков
ГОЛ! 1:0!
Г. Букур
64'
Замена
Б. Карюкин
️️️️
А. Беленов
60'
54'
Желтая карточка
Д. Хашимов
46'
Замена
С. Андреев
️️️️
И. Маматказин
Замена
И. Попов
️️️️
М. Пиццелли
46'
Замена
А. Афолаби
️️️️
В. Кулик
46'
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Тлисов
46'
Замена
М. Уренья
️️️️
Д. Цораев
46'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
А. Секрет
️️️️
Р. Бугаев
46'
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
А. Козлов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Пахтакор
86
Александр Лобанов
ВР
27
Ильхом Суюнов
ЦЗ
2
Егор Кримец
ЦЗ
21
Ильдар Маматказин
ЦЗ
24
Даврон Хашимов
ЦЗ
4
Боян Миладинович
ЦЗ
7
Кахи Махарадзе
ОП
26
Дилшод Шарофетдинов
ЦП
34
Ойбек Киличев
ЦП
32
Александр Мерзляков
ЦП
11
Темурхожа Абдухоликов
ЦФ
Главный тренер
Мурод Исмоилов
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Пахтакор
1
Никита Рыбкин
ВР
30
Темур Джураев
ВР
28
Станислав Андреев
ЛЗ
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
14
Шерзод Каримов
ЦП
34
Бахадыр Мирзарахимов
ЦП
35
Гулом Урунов
ЦП
36
Санат Шихов
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Беленов
8
Бугаев
5
Армаш
5
Деальберт
34
Козлов
8
Тлисов
9
Пиццелли
55
Кулик
6
Цораев
11
Ионов
21
Никулаэ
3-3-3-1
86
Лобанов
21
Маматказин
24
Хашимов
4
Миладинович
27
Суюнов
7
Махарадзе
2
Кримец
26
Шарофетдинов
34
Киличев
32
Мерзляков
11
Абдухоликов
31
Беленов
85
Карюкин
85
Карюкин
31
Беленов
34
Козлов
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
34
Козлов
11
Ионов
11
Букур
11
Букур
11
Ионов
9
Пиццелли
71
Попов
71
Попов
9
Пиццелли
8
Тлисов
23
Соснин
23
Соснин
8
Тлисов
6
Цораев
11
Уренья
11
Уренья
6
Цораев
8
Бугаев
19
Секрет
19
Секрет
8
Бугаев
55
Кулик
14
Афолаби
14
Афолаби
55
Кулик
32
Мерзляков
14
Каримов
14
Каримов
32
Мерзляков
86
Лобанов
1
Рыбкин
1
Рыбкин
86
Лобанов
21
Маматказин
28
Андреев
28
Андреев
21
Маматказин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Пахтакор
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
34
Бахадыр Мирзарахимов
ЦП
35
Гулом Урунов
ЦП
36
Санат Шихов
ЦФ
30
Темур Джураев
ВР
Главный тренер
Мурод Исмоилов
Остались в запасе
Остались в запасе
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
34
Бахадыр Мирзарахимов
ЦП
35
Гулом Урунов
ЦП
36
Санат Шихов
ЦФ
30
Темур Джураев
ВР
Главный тренер
Мурод Исмоилов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Пахтакор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
- : -
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Хорезм
0 : 1
30.10.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
1 : 0
26.10.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Пахтакор
1 : 3
23.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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