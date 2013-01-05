Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 05 января 2013
Саутгемптон
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 5
Завершен
Челси
20'
Д. Родригес
34'
Д. Ба
45+1'
В. Мозес
52'
Б. Иванович
61'
Д. Ба
82'
Ф. Лэмпард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Челси
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
87'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Ф. Лэмпард
78'
Замена
Оскар
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
С. Де Риддер
77'
Замена
Л. Таданари
️️️️
Д. Панчеон
76'
72'
Замена
М. Марин
️️️️
В. Мозес
65'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Б. Иванович
Замена
Й. Хойвельд
️️️️
Ж. Фонте
64'
Травма
Ж. Фонте
63'
61'
ГОЛ! 1:4!
Д. Ба
Пас отдал
Э. Азар
Замена
С. Де Риддер
️️️️
М. Шнейдерлен
54'
52'
ГОЛ! 1:3!
Б. Иванович
Пас отдал
Х. Мата
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
В. Мозес
Пас отдал
Э. Коул
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
Х. Мата
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Панчеон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
4
Джек Корк
ПЗ
21
Жули
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
(К)
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
7
Рамирес
ОП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
20
Ли Таданари
ЦФ
16
Стив Де Риддер
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Оскар
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-3-1
1
Боруц
23
Шоу
4
Йошида
6
Фонте
4
Корк
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
21
Жули
30
Уорд-Проус
40
Панчеон
16
Родригес
4-2-1-2-1
22
Тернбулл
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Коул
4
Луис
7
Рамирес
11
Мозес
64
Мата
10
Азар
19
Ба
40
Панчеон
20
Таданари
20
Таданари
40
Панчеон
14
Шнейдерлен
16
Де Риддер
16
Де Риддер
14
Шнейдерлен
6
Фонте
26
Хойвельд
26
Хойвельд
6
Фонте
64
Мата
8
Оскар
8
Оскар
64
Мата
20
Иванович
8
Лэмпард
8
Лэмпард
20
Иванович
11
Мозес
22
Марин
22
Марин
11
Мозес
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
10
Бен Ривс
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
17
Рики Ламберт
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
40
Энрике Илариу
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
10
Бен Ривс
ЦП
1
Келвин Дэвис
ВР
17
Рики Ламберт
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Саутгемптон - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Саутгемптон
Челси
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+