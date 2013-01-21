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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Буркина-Фасо
Нигерия - Буркина-Фасо: обзор матча 21 января 2013
Нигерия
21.01.2013, понедельник, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
23'
Э. Эменике
90+4'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Буркина-Фасо
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Пас отдал
Д. Питройпа
82'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ф. Руамба
Замена
К. Омеруо
️️️️
Б. Идейе
78'
Вторая желтая
Э. Эмброуз
74'
Желтая карточка
Н. Игьебор
73'
Замена
О. Онази
️️️️
Ф. Огуде
70'
65'
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Бансе
Замена
И. Уче
️️️️
Э. Эменике
58'
46'
Замена
В. Сану
️️️️
У. Дах
Желтая карточка
Э. Эмброуз
38'
Желтая карточка
Ф. Огуде
24'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
Пас отдал
Б. Идейе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
20
Носа Игьебор
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
8
Браун Идейе
ЦФ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Буркина-Фасо
16
Абдулайе Сулама
ВР
8
Пол Кулибали
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
7
Флорен Руамба
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
2
Уилфрид Дах
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Нигерия
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
4
Нванкво Обиора
ОП
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
19
Сандей Мба
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Икечукву Уче
ЦФ
Буркина-Фасо
23
Джермейн Саноу
ВР
1
Дауда Диаките
ВР
3
Анри Траоре
ЦЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
17
Али Рабо
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
4-3-1-2
1
Эньяма
3
Эчиеджиле
2
Йобо
5
Эмброуз
14
Обоабона
20
Игьебор
10
Оби Микел
13
Огуде
7
Муса
9
Эменике
8
Идейе
3-4-3
16
Сулама
5
Коффи
4
Коне
8
Кулибали
11
Питройпа
12
Панандетигуири
6
Коне
7
Руамба
15
Бансе
9
Дагано
2
Дах
8
Идейе
22
Омеруо
22
Омеруо
8
Идейе
13
Огуде
17
Онази
17
Онази
13
Огуде
9
Эменике
15
Уче
15
Уче
9
Эменике
2
Дах
20
Сану
20
Сану
2
Дах
15
Бансе
10
Траоре
10
Траоре
15
Бансе
7
Руамба
8
Траоре
8
Траоре
7
Руамба
Остались в запасе
Нигерия
Буркина-Фасо
21
Чигозие Агбим
ВР
4
Нванкво Обиора
ОП
16
Остин Эджиде
ВР
3
Эджик Узени
ЦП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
4
Рубен Габриэль
ЦП
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
19
Сандей Мба
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Стефен Кеши
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
3
Анри Траоре
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
23
Джермейн Саноу
ВР
1
Дауда Диаките
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
7
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Пол Пут
Остались в запасе
21
Чигозие Агбим
ВР
4
Нванкво Обиора
ОП
16
Остин Эджиде
ВР
3
Эджик Узени
ЦП
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
4
Рубен Габриэль
ЦП
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
19
Сандей Мба
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
3
Анри Траоре
ЦЗ
17
Али Рабо
ЦП
23
Джермейн Саноу
ВР
1
Дауда Диаките
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
7
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Главный тренер
Пол Пут
Статистика матча Нигерия - Буркина-Фасо
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Мохамед Бенуза
(Оран)
Стадион:
Мбомбела
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