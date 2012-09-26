Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо - Динамо
Торпедо - Динамо: онлайн-трансляция 26 сентября 2012
Торпедо
26.09.2012, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Тех. поражение
Динамо
50'
Д. Бояринцев
18'
В. Рыков
32'
В. Рыков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Торпедо - Динамо
ГОЛ! 1:2!
Д. Бояринцев
50'
Замена
В. Стеклов
️️️️
И. Родин
46'
41'
Желтая карточка
В. Рыков
Желтая карточка
И. Родин
35'
32'
ГОЛ! 0:2!
В. Рыков
Пас отдал
Я. Яншер
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Рыков
Пас отдал
Я. Яншер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
89
Якоб Яншер
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
94
Валентин Фомичев
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-2-3-1-1
56
Довбня
44
Самсонов
6
Шумейко
19
Пономарев
8
Тесак
27
Молодцов
18
Газинский
87
Родин
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
34
Кортава
4-1-4-1
21
Березовский
4
Чичерин
44
Рыков
13
Гранат
32
Ломич
19
Ропотан
89
Яншер
41
Сапета
20
Семшов
9
Гатагов
22
Кураньи
87
Родин
20
Стеклов
20
Стеклов
87
Родин
Остались в запасе
Торпедо
Динамо
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
94
Валентин Фомичев
ЦФ
0
Саулюс Клевинскас
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
94
Валентин Фомичев
ЦФ
0
Саулюс Клевинскас
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Торпедо - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 0
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Кобзев Антон (г. Москва) Ерёмин Николай (г. Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
Новости команд
Все
Торпедо
Динамо
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
15:20
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
15:20
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+