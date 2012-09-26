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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - Рубин
Енисей - Рубин: обзор матча 26 сентября 2012
Енисей
26.09.2012, среда, 14:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Рубин
19'
Р. Ситдиков
29'
А. Никитин
90+2'
С. Давыдов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Енисей - Рубин
Замена
П. Рожков
️️️️
Ю. Роденков
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Давыдов
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
О. Кожанов
90'
+1
Желтая карточка
О. Кожанов
80'
79'
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
А. Кучук
️️️️
В. Чадов
77'
69'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Ю. Роденков
62'
46'
Замена
А. Еременко
️️️️
И. Темников
44'
Желтая карточка
И. Маркано
ГОЛ! 2:0!
А. Никитин
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ситдиков
Пас отдал
О. Кожанов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Раис Ситдиков
ЦП
15
Азим Фатуллаев
(К)
ЦП
20
Олег Кожанов
АП
93
Юрий Роденков
ПВ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
16
Сальваторе Боккетти
ЦП
6
Пабло Орбаис
ЦП
17
Владимир Дядюн
АП
11
Алан Касаев
ПВ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
3-1-2-3-1
79
Плотников
34
Маргасов
4
Никитин
22
Шабаев
7
Пьянченко
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
27
Лебамба
20
Кожанов
93
Роденков
15
Чадов
4-2-3-1
1
Рыжиков
11
Темников
5
Маркано
76
Шаронов
17
Калешин
16
Боккетти
6
Орбаис
11
Касаев
17
Дядюн
61
Карадениз
10
Давыдов
93
Роденков
27
Рожков
27
Рожков
93
Роденков
15
Чадов
30
Кучук
30
Кучук
15
Чадов
20
Кожанов
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
20
Кожанов
11
Касаев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
11
Касаев
11
Темников
20
Еременко
20
Еременко
11
Темников
Остались в запасе
Енисей
Рубин
16
Сергей Бородин
ВР
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
2
Роман Сурнев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
80
Алиреза Хагиги
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Енисей - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
12300 из 22500 зрителей (54%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:25 (прямая)
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