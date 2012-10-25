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Хельсингборг - Ганновер-96
Хельсингборг - Ганновер-96: обзор матча 25 октября 2012
Хельсингборг
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
90+1'
Альваро
12'
М. Диуф
90+3'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хельсингборг - Ганновер-96
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Я Конан
Пас отдал
А. Собич
ГОЛ! 1:1!
Альваро
Пас отдал
П. Ларссон
90'
+1
89'
Замена
К. Пандер
️️️️
С. Хусти
75'
Желтая карточка
Л. Штиндль
75'
Замена
М. Шмидебах
️️️️
М. Диуф
Желтая карточка
Н. Джурдич
71'
Замена
Альваро
️️️️
Р. Буаузан
66'
46'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Д. Аккам
️️️️
М. Линдстрем
46'
Желтая карточка
Р. Буаузан
41'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
С. Хусти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хельсингборг
30
Пер Ханссон
ВР
4
Валид Атта
ЦЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
21
Кристоффер Андерссон
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Ардиан Гаши
ЦП
7
Маттиас Линдстрем
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хельсингборг
1
Даниэль Андерссон
ВР
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
10
Альваро
ЦФ
11
Томас Сёрум
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
8
Вилли Евсеев
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
4-4-2
30
Ханссон
4
Атта
21
Андерссон
21
Уронен
26
Ларссон
8
Гаши
7
Малангу
11
Бедойя
7
Линдстрем
13
Буаузан
28
Джурдич
3-3-1-3
20
Цилер
6
Черундоло
5
Эггиманн
19
Шульц
34
Рауш
18
Пинту
9
Хусти
13
Штиндль
11
Конан
25
Абделлауе
92
Диуф
13
Буаузан
10
Альваро
10
Альваро
13
Буаузан
7
Линдстрем
11
Аккам
11
Аккам
7
Линдстрем
9
Хусти
24
Пандер
24
Пандер
9
Хусти
92
Диуф
24
Шмидебах
24
Шмидебах
92
Диуф
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
Остались в запасе
Хельсингборг
Ганновер-96
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
1
Даниэль Андерссон
ВР
11
Томас Сёрум
ЦФ
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
8
Вилли Евсеев
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
1
Даниэль Андерссон
ВР
11
Томас Сёрум
ЦФ
29
Йеспер Бьоркман
ЦЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
Остались в запасе
8
Вилли Евсеев
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Хельсингборг - Ганновер-96
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Олимпия
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