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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Рапид
Металлист - Рапид: обзор матча 04 октября 2012
Металлист
04.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
2 : 0
Завершен
Рапид
65'
Эдмар
80'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Рапид
90'
+3
Красная карточка
Г. Бургшталлер
90'
+1
Желтая карточка
М. Илдиз
90'
Желтая карточка
Л. Грозурек
88'
Замена
Ш. Куловиц
️️️️
Ш. Хофманн
Замена
Марлос
️️️️
Х. Соса
84'
ГОЛ! 2:0!
К. Хавьер
Пас отдал
Виллиан
80'
76'
Замена
Л. Грозурек
️️️️
Д. Алар
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Кристальдо
74'
ГОЛ! 1:0!
Эдмар
Пас отдал
Х. Соса
65'
Желтая карточка
М. Торсильери
58'
Замена
Эдмар
️️️️
С. Бланко
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
35
Жерсон
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
23
Томас Прагер
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
19
Дени Алар
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
Рапид
1
Ян Новота
ВР
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
7
Штефан Куловиц
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
4-3-1-2
29
Горяинов
13
Фининьо
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
29
Бланко
19
Торрес
7
Соса
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
3-2-3-2
31
Кенигсхофер
35
Жерсон
11
Хофманн
6
Зоннляйтнер
28
Триммель
14
Кацер
6
Хейккинен
23
Прагер
20
Илдиз
9
Бургшталлер
19
Алар
29
Бланко
8
Эдмар
8
Эдмар
29
Бланко
7
Соса
10
Марлос
10
Марлос
7
Соса
9
Кристальдо
11
Виллиан
11
Виллиан
9
Кристальдо
11
Хофманн
7
Куловиц
7
Куловиц
11
Хофманн
19
Алар
11
Грозурек
11
Грозурек
19
Алар
Остались в запасе
Металлист
Рапид
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Ян Новота
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
Остались в запасе
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
Остались в запасе
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Ян Новота
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Петер Шоттель
Статистика матча Металлист - Рапид
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Менаше Масиах
(Тель-Авив)
Стадион:
ОСК Металлист
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