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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Металлист
Байер - Металлист: обзор матча 20 сентября 2012
Байер
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
0 : 0
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Металлист
Желтая карточка
К. Беллараби
90'
+5
87'
Замена
С. Пшеничных
️️️️
Х. Соса
76'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Ш. Кисслинг
76'
65'
Замена
Виллиан
️️️️
Тайсон
Замена
А. Шюррле
️️️️
Р. Аугусто
63'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Л. Бендер
63'
37'
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
Д. Швааб
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Лено
2
Вольшайд
7
Райнарц
21
Топрак
21
Хосогаи
8
Бендер
6
Рольфес
7
Аугусто
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-3-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
13
Фининьо
8
Эдмар
19
Торрес
7
Соса
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
8
Бендер
8
Кастро
8
Кастро
8
Бендер
7
Аугусто
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Аугусто
11
Кисслинг
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Кисслинг
7
Соса
19
Пшеничных
19
Пшеничных
7
Соса
9
Кристальдо
10
Марлос
10
Марлос
9
Кристальдо
11
Тайсон
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Тайсон
Остались в запасе
Байер
Металлист
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Саша Левандовски
75
Артур Денчук
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Остались в запасе
75
Артур Денчук
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Байер - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Бай-Арена
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