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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Спортинг
Генк - Спортинг: обзор матча 25 октября 2012
Генк
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
25'
Б. Де Кеулаер
88'
Э. Барда
7'
С. Схаарс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Спортинг
Замена
Б. Кумордзи
️️️️
Й. Фоссен
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Э. Барда
Пас отдал
Ж. Горью
88'
Замена
Э. Барда
️️️️
С. Джозеф-Монроуз
83'
Желтая карточка
К. Кулибали
80'
79'
Замена
Шандао
️️️️
А. Силва
76'
Вторая желтая
Х. Булахруз
68'
Желтая карточка
М. Рохо
Замена
Г. Плет
️️️️
Б. Де Кеулаер
62'
61'
Замена
В. Виола
️️️️
Жеффрен
58'
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Праньич
37'
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
Желтая карточка
Ж. Горью
37'
ГОЛ! 1:1!
Б. Де Кеулаер
Пас отдал
Надсон
25'
12'
Желтая карточка
Х. Булахруз
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Схаарс
Пас отдал
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
30
Надсон
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
17
Жульен Горью
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
9
Жеффрен
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
29
Глинор Плет
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Шандао
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
7
Элиас
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Валентин Виола
ЦФ
11
Бетиньо
ЦФ
3-2-3-2
1
ван Хаут
30
Надсон
3
Кулибали
3
Хамалайнен
21
Фернандес
16
Нгонгка
17
Горью
7
Буффель
10
Де Кеулаер
9
Фоссен
28
Джозеф-Монроуз
3-2-4-1
1
Патрисиу
23
Булахруз
5
Рохо
2
Инсуа
21
Соареш
32
Праньич
15
Силва
6
Схаарс
21
Ринаудо
9
Жеффрен
9
ван Вольфсвинкел
10
Де Кеулаер
29
Плет
29
Плет
10
Де Кеулаер
9
Фоссен
2
Кумордзи
2
Кумордзи
9
Фоссен
28
Джозеф-Монроуз
10
Барда
10
Барда
28
Джозеф-Монроуз
9
Жеффрен
16
Виола
16
Виола
9
Жеффрен
15
Силва
2
Шандао
2
Шандао
15
Силва
32
Праньич
17
Капель
17
Капель
32
Праньич
Остались в запасе
Генк
Спортинг
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
Главный тренер
Марио Бин
11
Бетиньо
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
7
Элиас
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
5
Давид Хуберт
ЦП
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
Остались в запасе
11
Бетиньо
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
7
Элиас
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Генк - Спортинг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
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25.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Шахтер
0 : 1
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0 : 2
30.10.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
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ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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