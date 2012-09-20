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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - ФКСБ
Штутгарт - ФКСБ: обзор матча 20 сентября 2012
Штутгарт
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 2
Завершен
ФКСБ
5'
В. Ибишевич
85'
Ф. Хавьер Родригес
6'
А. Кипчиу
80'
Р. Русеску (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - ФКСБ
ГОЛ! 2:2!
Ф. Хавьер Родригес
Пас отдал
Какау
85'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Хайнал
82'
Замена
И. Траоре
️️️️
В. Квист
82'
81'
Замена
Я. Латовлевич
️️️️
П. Пырвулеску
Желтая карточка
С. Ульрайх
80'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Русеску
Замена
С. Оказаки
️️️️
Т. Торун
62'
46'
Замена
Р. Русеску
️️️️
А. Препелицэ
46'
Замена
М. Пинтилий
️️️️
Л. Филип
Желтая карточка
В. Квист
28'
6'
ГОЛ! 1:1!
А. Кипчиу
Пас отдал
А. Попа
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
Т. Хайнал
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
18
Какау
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
17
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
55
Александру Бурчану
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
8
Михай Пинтилий
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Нидермайер
3
Родригес
2
Сакаи
6
Квист
4
Гентнер
15
Хайнал
8
Торун
11
Ибишевич
18
Какау
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
17
Георгиевски
4
Шукала
21
Кирикеш
8
Филип
55
Бурчану
28
Препелицэ
22
Пырвулеску
77
Попа
27
Кипчиу
90
Николич
6
Квист
16
Траоре
16
Траоре
6
Квист
15
Хайнал
22
Харник
22
Харник
15
Хайнал
8
Торун
30
Оказаки
30
Оказаки
8
Торун
22
Пырвулеску
14
Латовлевич
14
Латовлевич
22
Пырвулеску
8
Филип
8
Пинтилий
8
Пинтилий
8
Филип
28
Препелицэ
24
Русеску
24
Русеску
28
Препелицэ
Остались в запасе
Штутгарт
ФКСБ
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
33
Рэзван Станка
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
Остались в запасе
33
Рэзван Станка
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Штутгарт - ФКСБ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
МХПАрена
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