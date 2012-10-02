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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Селтик
Спартак - Селтик: обзор матча 02 октября 2012
Спартак
02.10.2012, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
2 : 3
Завершен
Селтик
41'
Э. Эменике
48'
Э. Эменике
12'
Г. Хупер
71'
Д. Комбаров (АГ)
90'
Г. Самарас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Селтик
90'
ГОЛ! 2:3!
Г. Самарас
Пас отдал
Э. Исагирре
Замена
А. Козлов
️️️️
Ари
87'
80'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Ч. Малгрю
Замена
А. Дзюба
️️️️
Э. МакГиди
76'
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Комбаров
70'
Замена
Д. Форрест
️️️️
В. Ваньяма
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Д. Де Зеув
66'
Красная карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
63'
ГОЛ! 2:1!
Э. Эменике
Пас отдал
Д. Де Зеув
48'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эменике
Пас отдал
Ари
41'
30'
Желтая карточка
В. Ваньяма
22'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хупер
Пас отдал
М. Лустиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЛЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
4
Эфе Эмброуз
ПЗ
4
Чарли Малгрю
ЛП
8
Скотт Браун
(К)
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
15
Крис Коммонс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Мику
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
4-3-1-2
30
Песьяков
23
Комбаров
2
Инсаурральде
2
Пареха
34
Макеев
6
Де Зеув
5
Кариока
4
Чельстрем
46
МакГиди
10
Эменике
39
Ари
4-4-2
17
Форстер
4
Эмброуз
23
Лустиг
6
Уилсон
3
Исагирре
15
Коммонс
8
Браун
2
Ваньяма
4
Малгрю
30
Самарас
88
Хупер
6
Де Зеув
92
Брызгалов
92
Брызгалов
6
Де Зеув
39
Ари
7
Козлов
7
Козлов
39
Ари
46
МакГиди
22
Дзюба
22
Дзюба
46
МакГиди
2
Ваньяма
49
Форрест
49
Форрест
2
Ваньяма
4
Малгрю
16
Ледли
16
Ледли
4
Малгрю
Остались в запасе
Спартак
Селтик
32
Артем Ребров
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
20
Мику
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
20
Мику
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Спартак - Селтик
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Помощники судьи:
Сириль Грингор
Фреджи Аршай
Дополнительные помощники:
Клеман Турпен
Оливье Тюаль
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая)
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