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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Галатасарай
Манчестер Юнайтед - Галатасарай: обзор матча 19 сентября 2012
Манчестер Юнайтед
19.09.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
7'
М. Кэррик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Галатасарай
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Кагава
84'
Желтая карточка
Р. ван Перси
81'
Замена
Чичарито
️️️️
Р. ван Перси
81'
79'
Замена
А. Йилмаз
️️️️
Ф. Мело
Замена
Д. Флетчер
️️️️
П. Скоулз
79'
63'
Замена
Э. Чолак
️️️️
Н. Амрабат
Желтая карточка
Н. Видич
61'
58'
Желтая карточка
Ф. Мело
Пенальти не реализован!
Нани
53'
Желтая карточка
П. Эвра
38'
16'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
У. Булут
ГОЛ! 1:0!
М. Кэррик
Пас отдал
С. Кагава
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хакан Балта
(К)
ЛЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
50
Энгин Байтар
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
15
Видич
2
Рафаэл
22
Скоулз
16
Кэррик
17
Нани
10
Кагава
25
Валенсия
32
ван Перси
4-1-3-2
16
Муслера
27
Эбуэ
2
Кайя
24
Нунке
22
Балта
30
Мело
34
Алтынтоп
8
Инан
39
Амрабат
17
Йылмаз
9
Булут
22
Скоулз
24
Флетчер
24
Флетчер
22
Скоулз
32
ван Перси
14
Чичарито
14
Чичарито
32
ван Перси
10
Кагава
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Кагава
39
Амрабат
8
Чолак
8
Чолак
39
Амрабат
9
Булут
11
Элмандер
11
Элмандер
9
Булут
30
Мело
17
Йилмаз
17
Йилмаз
30
Мело
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Галатасарай
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
50
Энгин Байтар
ЦП
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
Остались в запасе
50
Энгин Байтар
ЦП
86
Юфук Чейлан
ВР
3
Крис
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Галатасарай
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
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