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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - БАТЭ
Лилль - БАТЭ: обзор матча 19 сентября 2012
Лилль
19.09.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 3
Завершен
БАТЭ
60'
О. Шеджу
6'
А. Володько
20'
В. Родионов
43'
Э. Олехнович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - БАТЭ
Желтая карточка
Р. Мавуба
90'
89'
Замена
Д. Мозолевский
️️️️
А. Радьков
81'
Замена
Р. Брессан
️️️️
А. Павлов
70'
Желтая карточка
Д. Поляков
66'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Лихтарович
ГОЛ! 1:3!
О. Шеджу
Пас отдал
Д. Пайет
60'
Желтая карточка
Л. Динь
59'
54'
Желтая карточка
А. Павлов
Желтая карточка
Н. Ру
54'
Замена
Н. Ру
️️️️
Т. Де Мело
46'
Замена
Р. Мендес
️️️️
М. Мартен
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
Э. Олехнович
Пас отдал
А. Володько
38'
Желтая карточка
В. Родионов
28'
Желтая карточка
Э. Олехнович
20'
ГОЛ! 0:2!
В. Родионов
Пас отдал
А. Павлов
Желтая карточка
Д. Пайет
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Володько
Пас отдал
М. Бордачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Лилль
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
4-3-1-2
1
Ландро
12
Динь
27
Шеджу
25
Баша
26
Дебюши
15
Бальмон
15
Мартен
24
Мавуба
10
Пайет
8
Калу
9
Де Мело
4-4-1-1
30
Горбунов
15
Радьков
23
Поляков
55
Симич
26
Бордачев
23
Олехнович
8
Володько
2
Лихтарович
11
Глеб
17
Павлов
20
Родионов
9
Де Мело
19
Сидибе
19
Сидибе
9
Де Мело
9
Де Мело
26
Ру
26
Ру
9
Де Мело
15
Мартен
20
Мендес
20
Мендес
15
Мартен
15
Радьков
19
Мозолевский
19
Мозолевский
15
Радьков
2
Лихтарович
3
Сиваков
3
Сиваков
2
Лихтарович
17
Павлов
88
Брессан
88
Брессан
17
Павлов
Остались в запасе
Лилль
БАТЭ
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Лилль - БАТЭ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Пьер Моруа
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