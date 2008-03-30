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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Динамо Брл
Cибирь - Динамо Брл: обзор матча 30 марта 2008
Cибирь
30.03.2008, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 2 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Брл
Матч
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Статистика матча Cибирь - Динамо Брл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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