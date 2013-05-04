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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 04 мая 2013
Боруссия Д
04.05.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
11'
К. Гросскройц
23'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
90'
+2
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Алаба
85'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
С. Бендер
️️️️
Я. Блащиковски
84'
76'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Писарро
Замена
М. Ройс
️️️️
С. Кель
71'
67'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Я. Блащиковски
65'
65'
Вторая желтая
Рафинья
62'
Желтая карточка
Рафинья
Пенальти не реализован!
Р. Левандовски
60'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Боатенг
39'
Желтая карточка
Л. Густаво
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Рафинья
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Гросскройц
Пас отдал
Я. Блащиковски
11'
10'
Желтая карточка
А. Тимощук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЛВ
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
8
Нури Шахин
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
5
Давид Алаба
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
14
Клаудио Писарро
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Марко Ройс
АП
21
Оливер Кирх
ПП
Бавария
22
Том Штарке
ВР
27
Владимир Ранкович
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
28
Сантана
3
Суботич
6
Гросскройц
5
Кель
8
Шахин
20
Гюндоган
20
Шибер
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-2-1-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
26
Контенто
44
Тимощук
14
Густаво
5
Алаба
10
Шакири
14
Писарро
27
Гомес
16
Блащиковски
5
Бендер
5
Бендер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
5
Кель
18
Ройс
18
Ройс
5
Кель
27
Гомес
23
Джан
23
Джан
27
Гомес
5
Алаба
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
5
Алаба
14
Писарро
13
Мюллер
13
Мюллер
14
Писарро
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
27
Владимир Ранкович
ЦЗ
22
Том Штарке
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
27
Владимир Ранкович
ЦЗ
22
Том Штарке
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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