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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 24 февраля 2013
Барселона
24.02.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
52'
Д. Вилья
60'
Л. Месси
42'
А. Ботиа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
86'
Желтая карточка
А. Ботиа
82'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Мадуро
Замена
С. Бускетс
️️️️
Д. Вилья
79'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
68'
61'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Бабакар Диавара
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
К. Тельо
60'
55'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Г. Медель
ГОЛ! 1:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Алвес
52'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Ботиа
Пас отдал
Коке
33'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
23
Коке
ПЗ
7
Ману
ЛВ
23
Хедвигес Мадуро
ОП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Севилья
23
Хулиан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
33
Монтойя
8
Сонг
8
Иньеста
6
Алькантара
7
Вилья
10
Месси
4
Санчес
3-4-1-1-1
34
Бету
16
Навас
17
Фасио
4
Ботиа
23
Коке
23
Мадуро
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
7
Ману
90
Диавара
7
Вилья
5
Бускетс
5
Бускетс
7
Вилья
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
23
Мадуро
5
Морено
5
Морено
23
Мадуро
17
Медель
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
17
Медель
90
Диавара
21
Негредо
21
Негредо
90
Диавара
Остались в запасе
Барселона
Севилья
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
17
Хави Эрвас
ЦП
23
Хулиан
ВР
16
Кала
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
23
Хулиан
ВР
16
Кала
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Жорди Роура
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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