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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Кубань (мол)
Спартак М (мол) - Кубань (мол): обзор матча 30 марта 2013
Спартак М (мол)
30.03.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (мол)
60'
К. Савичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Кубань (мол)
90'
Замена
И. Григорьев
️️️️
В. Чувилов
88'
Замена
В. Калинкин
️️️️
С. Каретник
Замена
М. Ермаков
️️️️
А. Козлов
86'
77'
Желтая карточка
Ж. Соблиров
67'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
К. Романец
Замена
А. Папикян
️️️️
Д. Каюмов
64'
62'
Замена
Э. Арутюнян
️️️️
Б. Исламхан
ГОЛ! 1:0!
К. Савичев
60'
59'
Желтая карточка
С. Химов
Замена
В. Кротов
️️️️
К. Савичев
59'
Замена
А. Степанов
️️️️
С. Паршивлюк
56'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Святов
46'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
В. Зубарев
43'
40'
Желтая карточка
К. Романец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Андрей Святов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Василий Кульков
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
19
Кирилл Романец
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
7
Левон Коноплев
ЦП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
31
Сергей Каретник
ПП
Спартак М (мол)
16
Владислав Терешкин
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
20
Агван Папикян
ЛВ
59
Максим Ермаков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
13
Иван Григорьев
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
41
Эдгар Арутюнян
ЦФ
3-4-2-1
1
Митрюшкин
4
Савичев
22
Хомуха
2
Кутепов
44
Фадеев
60
Зубарев
94
Тимофеев
18
Паршивлюк
47
Святов
7
Козлов
7
Каюмов
4-1-4-1
1
Байчора
19
Романец
55
Соблиров
79
Химов
62
Хачатурян
8
Чувилов
31
Каретник
23
Чолакян
23
Соснин
7
Коноплев
9
Исламхан
7
Каюмов
20
Папикян
20
Папикян
7
Каюмов
7
Козлов
59
Ермаков
59
Ермаков
7
Козлов
18
Паршивлюк
94
Степанов
94
Степанов
18
Паршивлюк
4
Савичев
57
Кротов
57
Кротов
4
Савичев
60
Зубарев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
60
Зубарев
47
Святов
88
Давыдов
88
Давыдов
47
Святов
19
Романец
76
Постаногов
76
Постаногов
19
Романец
31
Каретник
46
Калинкин
46
Калинкин
31
Каретник
9
Исламхан
41
Арутюнян
41
Арутюнян
9
Исламхан
8
Чувилов
13
Григорьев
13
Григорьев
8
Чувилов
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Кубань (мол)
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Василий Кульков
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
Остались в запасе
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Главный тренер
Василий Кульков
Статистика матча Спартак М (мол) - Кубань (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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