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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Краснодар (мол) - Амкар (мол): обзор матча 07 марта 2013
Краснодар (мол)
07.03.2013, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
0 : 2
Завершен
Амкар (мол)
39'
Б. Идову
56'
Д. Нийхолт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Амкар (мол)
90'
+3
Желтая карточка
М. Шарифи
90'
+3
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Селихов
89'
Замена
В. Трошев
️️️️
Н. Пермяков
86'
Замена
Д. Зуев
️️️️
Д. Нийхолт
83'
Замена
М. Шарифи
️️️️
И. Кричмар
Замена
А. Агеев
️️️️
П. Марушко
80'
79'
Замена
В. Алейников
️️️️
А. Панцырев
74'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
П. Шувалов
72'
Замена
М. Лаук
️️️️
В. Камеш
Замена
В. Черов
️️️️
В. Альшанский
69'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
Д. Кузьмичёв
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нийхолт
Замена
И. Жигулев
️️️️
Х. Ахриев
46'
Замена
Н. Огурцов
️️️️
И. Ламбарский
46'
Замена
В. Ермаков
️️️️
Е. Городов
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Б. Идову
Пас отдал
Д. Нийхолт
Желтая карточка
Д. Кузьмичёв
35'
Желтая карточка
Е. Городов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
82
Николай Огурцов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
4-2-2-2
1
Городов
15
Кузьмичёв
77
Старков
4
Тейку
48
Марченко
5
Морозов
64
Ланин
21
Ахриев
19
Ламбарский
30
Альшанский
53
Марушко
4-3-3
57
Селихов
45
Придюк
44
Пермяков
2
Кричмар
30
Идову
36
Панцырев
32
Нийхолт
33
Камеш
10
Матяш
73
Гагиты
60
Шувалов
19
Ламбарский
82
Огурцов
82
Огурцов
19
Ламбарский
53
Марушко
76
Агеев
76
Агеев
53
Марушко
30
Альшанский
2
Черов
2
Черов
30
Альшанский
15
Кузьмичёв
2
Хмелевской
2
Хмелевской
15
Кузьмичёв
1
Городов
45
Ермаков
45
Ермаков
1
Городов
21
Ахриев
10
Жигулев
10
Жигулев
21
Ахриев
44
Пермяков
40
Трошев
40
Трошев
44
Пермяков
33
Камеш
10
Лаук
10
Лаук
33
Камеш
32
Нийхолт
77
Зуев
77
Зуев
32
Нийхолт
60
Шувалов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
60
Шувалов
36
Панцырев
38
Алейников
38
Алейников
36
Панцырев
57
Селихов
88
Федотов
88
Федотов
57
Селихов
2
Кричмар
33
Шарифи
33
Шарифи
2
Кричмар
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Краснодар (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Труд
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