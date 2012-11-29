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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Кубань (мол)
Краснодар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 29 ноября 2012
Краснодар (мол)
29.11.2012, четверг, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (мол)
71'
А. Ерохин
49'
А. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Кубань (мол)
Замена
А. Агеев
️️️️
Х. Аппаев
83'
Желтая карточка
Х. Аппаев
79'
Замена
А. Майер
️️️️
М. Старков
78'
Замена
А. Лузин
️️️️
Д. Кузьмичёв
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Ерохин
71'
66'
Замена
С. Дрампов
️️️️
К. Халваши
Замена
А. Ерохин
️️️️
И. Жигулев
64'
Замена
В. Ермаков
️️️️
Е. Городов
61'
56'
Замена
М. Швагирев
️️️️
Э. Байчора
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Прудников
46'
Замена
А. Прудников
️️️️
Н. Жиляев
46'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
А. Афолаби
Замена
М. Конате
️️️️
П. Марушко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
5
Каха Халваши
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Максим Малыш
АП
61
Артем Геворкян
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
72
Алексей Майер
ЦП
76
Александр Агеев
АП
21
Александр Ерохин
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
88
Александр Аксёнов
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
3-2-3-2
1
Городов
55
Нахушев
15
Кузьмичёв
77
Старков
64
Ланин
5
Морозов
21
Ахриев
10
Жигулев
19
Ламбарский
14
Аппаев
53
Марушко
4-3-1-2
1
Байчора
55
Соблиров
79
Химов
44
Журавлев
15
Князев
5
Халваши
23
Соснин
9
Жиляев
17
Малыш
14
Афолаби
61
Геворкян
15
Кузьмичёв
37
Лузин
37
Лузин
15
Кузьмичёв
77
Старков
72
Майер
72
Майер
77
Старков
14
Аппаев
76
Агеев
76
Агеев
14
Аппаев
1
Городов
45
Ермаков
45
Ермаков
1
Городов
10
Жигулев
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Жигулев
53
Марушко
11
Конате
11
Конате
53
Марушко
5
Халваши
75
Дрампов
75
Дрампов
5
Халваши
1
Байчора
66
Швагирев
66
Швагирев
1
Байчора
14
Афолаби
8
Бугаев
8
Бугаев
14
Афолаби
9
Жиляев
89
Прудников
89
Прудников
9
Жиляев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
48
Александр Марченко
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Тешович
88
Александр Аксёнов
ЦП
8
Виктор Чувилов
ОП
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
Остались в запасе
88
Александр Аксёнов
ЦП
8
Виктор Чувилов
ОП
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Краснодар (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
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