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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Амкар (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 20 октября 2012
Амкар (мол)
20.10.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат (мол)
43'
Б. Идову
88'
В. Чухланцев
66'
З. Садаев (П)
87'
О. Власов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Желтая карточка
Б. Идову
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
В. Чухланцев
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
О. Власов
85'
Вторая желтая
З. Садаев
Замена
В. Чухланцев
️️️️
С. Матяш
80'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
И. Кричмар
77'
74'
Желтая карточка
А. Тохосашвили
71'
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
Б. Усманов
Замена
М. Лаук
️️️️
П. Шувалов
70'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Садаев
59'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Ж. Лежар
Желтая карточка
В. Алейников
53'
Замена
М. Блажич
️️️️
Е. Тюкалов
46'
Замена
В. Алейников
️️️️
Э. Гагиты
46'
Замена
А. Данилов
️️️️
М. Опарин
46'
44'
Желтая карточка
З. Садаев
ГОЛ! 1:0!
Б. Идову
43'
Вторая желтая
А. Семенов
36'
32'
Красная карточка
М. Тагилов
Вторая желтая
А. Панцырев
32'
Желтая карточка
А. Семенов
32'
19'
Желтая карточка
С. Мурихин
Желтая карточка
А. Панцырев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ахмат (мол)
12
Арби Межиев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
20
Бекхан Усманов
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
32
Марко Блажич
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
3-2-1-1-3
1
Опарин
26
Гордеев
13
Семенов
33
Шарифи
30
Идову
2
Кричмар
36
Панцырев
7
Тюкалов
10
Матяш
60
Шувалов
73
Гагиты
4-5-1
12
Межиев
97
Тагиров
44
Кадиев
4
Тагилов
36
Адаев
20
Усманов
73
Мутошвили
94
Барзукаев
30
Лежар
33
Мурихин
9
Садаев
60
Шувалов
10
Лаук
10
Лаук
60
Шувалов
2
Кричмар
44
Пермяков
44
Пермяков
2
Кричмар
73
Гагиты
38
Алейников
38
Алейников
73
Гагиты
10
Матяш
96
Чухланцев
96
Чухланцев
10
Матяш
1
Опарин
35
Данилов
35
Данилов
1
Опарин
7
Тюкалов
32
Блажич
32
Блажич
7
Тюкалов
20
Усманов
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
20
Усманов
30
Лежар
10
Кацаев
10
Кацаев
30
Лежар
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ахмат (мол)
40
Владимир Трошев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
27
Рамзан Асаев
ВР
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
40
Владимир Трошев
ЦЗ
Остались в запасе
27
Рамзан Асаев
ВР
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Амкар (мол) - Ахмат (мол)
4
2
2
3
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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