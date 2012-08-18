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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Зенит (мол)
Анжи (мол) - Зенит (мол): обзор матча 18 августа 2012
Анжи (мол)
18.08.2012, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 3
Завершен
Зенит (мол)
29'
Ш. Мирзаев
65'
С. Сердеров
23'
В. Ефимов
31'
В. Ефимов
43'
О. Вербицкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Зенит (мол)
90'
+4
Замена
А. Егоров
️️️️
П. Киреенко
Замена
Г. Алданов
️️️️
И. Абдулавов
84'
Желтая карточка
С. Сердеров
81'
74'
Замена
Д. Ящук
️️️️
В. Ефимов
70'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
ГОЛ! 2:3!
С. Сердеров
65'
Желтая карточка
И. Абдулавов
58'
Замена
И. Корголоев
️️️️
М. Гамидов
46'
43'
ГОЛ! 1:3!
О. Вербицкас
31'
ГОЛ! 1:2!
В. Ефимов
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мирзаев
29'
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Ефимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
17
Максим Батов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
80
Исмаил Корголоев
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
10
Артем Симонян
АП
59
Алексей Егоров
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
3-3-4
1
Дженетов
44
Удунян
15
Гусейнов
44
Курбанов
52
Магомедов
38
Гамидов
24
Расулов
71
Загиров
28
Сердеров
99
Абдулавов
92
Мирзаев
3-5-2
23
Бабурин
17
Костин
58
Зуев
78
Чистяков
17
Батов
5
Зинков
88
Богаев
22
Вербицкас
22
Иванов
20
Марков
98
Ефимов
38
Гамидов
80
Корголоев
80
Корголоев
38
Гамидов
99
Абдулавов
34
Алданов
34
Алданов
99
Абдулавов
Киреенко
59
Егоров
59
Егоров
Киреенко
98
Ефимов
91
Ящук
91
Ящук
98
Ефимов
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
Остались в запасе
Анжи (мол)
Зенит (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
75
Степан Ребенко
ЦЗ
10
Артем Симонян
АП
30
Антон Цветков
ВР
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
10
Артем Симонян
АП
30
Антон Цветков
ВР
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Анжи (мол) - Зенит (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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2025.11.07 17:10
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