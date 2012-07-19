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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бней-Иегуда - Ширак
Бней-Иегуда - Ширак: обзор матча 19 июля 2012
Бней-Иегуда
19.07.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ширак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бней-Иегуда - Ширак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
- : -
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Сюник
2 : 0
12.10.2026
Ширак
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Бней-Иегуда
Ширак
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
2017.08.04 07:01
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
2017.07.10 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
2016.11.19 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
2016.10.08 20:16
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